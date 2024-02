Lerikdə yerləşən Təbəssüm Ailəvi İstirahət Mərkəzində güclü yanğın olub.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat verilib.

Hadisə yerinə FHN Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub.

