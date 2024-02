Jony ləqəbi ilə Rusiya və MDB ölkələrində məşhurlaşan azərbaycanlı müğənni Cahid Hüseyn dünya futbolunun məşhur ulduzu Leonel Messi ilə bir araya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi Messi ilə Səudiyyə Ərəbistanında istirahətdə olarkən görüşüb.

Jony Leonel ilə çəkdiyi "selfi"sini sosial şəbəkə hesabında izləyiciləri ilə bölüşüb. Ulduz paylaşımına "Əfsanə" qısa şərhini yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.