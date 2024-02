“Əl-Nəssr” “İnter Mayami” oyununda baxımlı qol qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Aymerik Laporte uzaq məsafədə baxımlı qola imza atıb.

Qeyd edək ki, hazırda davam edən oyunda “Əl-Nəssr” 4-0 hesabı ilə irəlidədir.

