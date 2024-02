Messi "Əl-Hilal"da - Ərəblər arzularına çatır

Kriştiano Ronaldo "İnter Mayami" - "Əl Nassr" matçında zədəli olduğu üçün iştirak etməməsi təşkilatçıları hərəkətə keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lionel Messi və Kriştiano Ronaldonu eyni meydanda bir araya gətirmək üçün təşkil edilən Riyad Kuboku ilə maraqlı iddia ortaya atılıb. Bildirilir ki, Ronaldo "Əl Hilal" matçında zədəsini sağaltsa, Messi 1 oyunluq "Əl-Hilal" formasını geyinəcək. Bununla da, təşkilatçılar Ronaldo və Messinin eyni anda meydanda olduğun təmin etmək istəyirlər.

Qeyd edək ki, “Əl-Nəssr” - “İnter Mayami” oyununda Messi meydana 83-cü dəqiqədə daxil olub. Oyun “Əl-Nəssr”in 6-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

