Prodüser, aparıcı Tarix Əliyev (Tolik) "Rəngarəng səhər" verilişində şəxsi həyatı ilə bağlı çox maraqlı məqamlara aydınlıq gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tolik niyə evlənmədiyi ilə bağlı suallara çox əhatəli, açıq cavabı ilə diqqət mərkəzinə düşüb.

O, ailə quracağı qadını hələ həyatında görmədiyini bu sözlərlə izah edib:

