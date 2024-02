Rusiyalı aktyor Kirill Turutin vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o 27 yaşında qəfil dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, aktyor "Vertinsky", "Uşaq evi" və "Yeddinci Simfoniya" kimi məşhir layihələrdə rol alıb.

