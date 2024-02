Türkiyənin ilk astronavtı Alper Gezeravcının da olduğu “Axiom-3” komandası Yerə qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 47 saatdan sonra 4 nəfərlik heyətin okeana eniş etdiyi bildirilib. Onların səhhətində problem yoxdur.

