Sumqayıtda məktəbli qız dəm qazından boğulub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə H. Z. Tağıyev qəsəbəsində baş verib. Qəsəbə sakini, 2008-ci il təvəllüdlü Nurəliyeva Fatimə Elvin qızı yaşadığı evin həyətindəki hamamda çimərkən boğulub. F. Nurəliyeva orta məktəbin 10-cu sinif şagirdidir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.