Bakıda küçədən kişi meyiti tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən gün axşam 21 radələrində Nəsimi rayonu Ceyhun Hacıbəyli küçəsi ilə Salatın Əsgərova küçəsinin kəsişməsində üzərində zorakılıq əlamətləri olmayan kişi meyiti aşkarlanıb.

Məlumata görə, həmin şəxs küçələrdə tüfeyli həyat tərzi keçirirmiş.

Araşdırma aparılır.

