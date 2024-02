​Kapital Bank-da qanvermə aksiyası keçirildi

Hər zaman müxtəlif sosial aksiyalara dəstək göstərən Kapital Bank-da qanvermə aksiyası keçirib. “Qan ver, həyat qurtar” şüarı altında keçirilən qanvermə aksiyası Azərbaycan Talassemiya Federasiyası İctimai Birliyi və Mərkəzi Qan Bankının dəstəyi ilə baş tutub.



Mərkəzi Qan Bankının mobil işçi qrupunun həkim-hemotoloqları tərəfindən donorların sağlamlıq vəziyyəti yoxlanıldıqdan sonra onlardan qan götürülüb. Kapital Bank-ın İdarə Heyətinin sədri, Baş İcraçı direktoru Fərid Hüseynovun da iştitak etdiyi aksiyaya 100-dən çox bank əməkdaşı qoşulub. Qeyd edək ki, bu kimi qanvermə aksiyaları Kapital Bank-da artıq ənənə halını alıb.

Qanvermə aksiyası hemofiliya və talassemiyadan əziyyət çəkən insanların qanla təminatına yardım məqsədi daşıyır. Tədarük olunan qan hemofiliyalı və talassemiyalı, həmçinin qana ehtiyacı olan digər xəstələrin müalicəsində istifadə olunacaq. Xatırladaq ki, hazırda Azərbaycanda rəsmi qeydiyyatda olan 3000-dən artıq talassemiya və digər irsi qan xəstəliyinə məruz qalan insan var ki, onların həyatı kütləvi qanvermə aksiyalarından asılıdır.

