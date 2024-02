Ronaldonun "Messi" deyə bağıran ərəblərə cavabı gündəm oldu - VİDEO

Səudiyyə Ərəbistanının Pro Liqasında “Əl-Nəssr”in "Əl-Hilal"a 0-2 hesabı ilə məğlub olmasından sonra Kriştiano Ronaldo etirazla qarşılanmışdı.

Metbuat.az xəbər verir ki, azarkeşlərin stadionda “Messi” deyə bağırması müzakirələrə səbəb olmuşdu. Riyad kubokunda “Əl-Nəssr”in finalda məğlub olmasından sonra Ronaldo eyni etirazla qarşılanıb. Sonradan məlum olub ki, Ronaldo final fitindən azarkeşlərin etirazına sərt reaksiya verib. O medalı azarkeşlərə atıb. Lakin həmin an kameraya düşməyib.

Qeyd edək ki, Kriştiano Ronaldo bu mövsüm Səudiyyə Ərəbistanının Pro Liqasında 20 qol vurub.

