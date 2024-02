Xəbər verdiyimiz kimi, müğənni Aysun İsmayılova sosial şəbəkə hesabında ailə qurduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni instaqram hesabında nikahdan görüntülər paylaşıb. O, fotolarda həyat yoldaşının üzünü göstərməyib. Lakin sosial şəbəkələrdə onun evləndiyi şəxsin şəkilləri yayılıb. Qeyd edək ki, onun vəkil olduğu deyilir. Aysunun həyat yoldaşının fotolarını təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.