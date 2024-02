Ötən ay Azərbaycana 8 542.25 min ABŞ dolları dəyərində 4 410.92 ton ət idxal olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 63.8 faiz artım olub.

Ötən ilin yanvarı ilə müqayisədə ölkəyə idxal olunan ətin statistik dəyərində isə 1.7 dəfə artım qeydə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.