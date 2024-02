Quba rayon Alekseyevka kənd tam orta məktəbinin şagirdi vəfat edib.

Metbuat.az Publika.az-a istinadən xəbər verir ki, məktəbdə peşə təmayüllü ixtisas üzrə sinifdə təhsil alan Cavidan Həmidov ötən gün dünyasını dəyişib.

Onun hansı səbəbdən vəfat etməsi hələlik açıqlanmayıb.

