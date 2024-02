ATV-nin “7 Tamam” proqramında maraqlı hadisə yaşanıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni Samir Abbasov, həmkarı, tanınmış müğənni Əlikram Bayramova bahalı hədiyyə verib. Belə ki, canlı efir zamanı sənətçi, qolundakı 11 min manat dəyərində olan saatı Əlikram Bayramova hədiyyə edib.

