Toyuğun bu hissələri daha çox zərərlidir

Toyuqdan zəhərlənmə çox rast gəlinən zəhərlənmə növüdür və insanı öldürə bilər.

Metbuat.az Medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, toyuqda 2 hissə daha çox toksiki təsir edə bilər.

Həkim dietoloq Yelena Solomatina bu barədə məlumat verib.

“İnsanlar daha çox toyuğun büzdüm və oynaq hissələrindən zəhərlənir. Qrildə və ya tabakada elə yerlər var ki, yaxşı bişmir və çiy qalır.

Təhlükəli yerlər – büzdüm və oynaqlardır. Bi nahiyələrdə çox miqdarda salmonella yığılıb qalır, eləcə də bağırsaq çöpləri bakteriyaları.

Eləcə də dərisi, qaraciyəyi də toksinlər və piylə zəngin ola bilər. Bu orqanlar ürək-damar xəstələri üçün zərərlidir.

Toyuq dərisi qanında xolesterin yüksək olan ateroskleroz xəstələri üçün təhlükəlidir.

Qızarmış toyuq dərisi kanserogendir və xərçəngə səbəb ola bilər.

Toyuq dərisi insanın hüceyrələrini tez qocaldır”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.