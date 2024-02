Abşeronda 54 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Saray qəsəbəsində 1970-ci il təvəllüdlü Həsən Xəlilov evinin hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

Araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.