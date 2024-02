Almaniyanın “Bavariya” klubunun kapitanı Coşua Kimmix köməkçi məşqçi Zolt Lövlə dalaşıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Bundesliqanın XXII turunda “Bohum”la keçirilən oyundan sonra baş verib.

2:3 hesabı ilə məğlub olduqları qarşılaşmanın 63-cü dəqiqəsində əvəzlənən 29 yaşlı futbolçu buna narazılığını bildirib. Bu da Lövlə onun arasında mübahisəyə səbəb olub. Hadisənin böyüməsinin qarşısı son anda alınıb.

