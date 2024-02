Qeyri-etik hərəkətlər edən şagirdi hansı cəza gözləyir? - Vüqar Babayev

Bakıda məktəbli qıza qarşı edilən qeyri-etik hərəkət xuliqanlıq sayıla bilər.

Bunu Metbuat.az-a açıqlamasında Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyətinin üzvü, tanınmış vəkil Vüqar Babayev deyib. Vəkil bildirib ki, hadisənin motivləri araşdırılmalı, əsl səbəb üzə çıxmalıdır:

"Əgər heç bir motivi yoxdursa, baş vermiş hadisə xuliqanlıq sayılır. Cinayət Məcəlləsinin xuliqanlığa görə məsuliyyət nəzərdə tutan 221-ci maddəsi ilə həmin hərəkəti edən şagird məsuliyyətə cəlb oluna bilər".

Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə 156 nömrəli məktəbin XI sinif şagirdinin IX sinif şagirdi olan qıza qarşı uyğunsuz və qeyri-etik davranışına dair görüntülər yayılıb.

Görüntülər hüquq-mühafizə orqanları və digər aidiyyəti qurumlar tərəfindən nəzarətə götürülüb.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.