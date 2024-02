Prezident bu şəxsləri təltif etdi - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti işçilərinin təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbut.az xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, Vergi sisteminin inkişafında xidmətlərinə görə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin aşağıdakı işçiləri təltif ediliblər:



3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Vəliyev İlkin Etibar oğlu

“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə

Musayev Orxan Azad oğlu

1-ci dərəcəli “Vergi orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə” medalı ilə

Abdullayev Vəli Həsən oğlu

Kəngərli Cavid Muxtar oğlu

Musayev Fəxrəddin Binnət oğlu

Süleymanlı Elxan Süleyman oğlu

Şahinzadə Fərman İlham oğlu

2-ci dərəcəli “Vergi orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə” medalı ilə

Mahmudov Fuad Malik oğlu

Məhərrəmov Ramiz Bulut oğlu

3-cü dərəcəli “Vergi orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə” medalı ilə

Əhmədov Rəşad Kazım oğlu.

