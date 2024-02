Şirvanda kütləvi zəhərlənmə, bir ailə xəstəxanaya yerləşdirildi

Şirvan şəhərində bir ailənin 3 üzvü zəhərlənib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Şirvan şəhəri, M.Əsədov küçəsi, ev 41 ünvanında yaşayan 14.12.2009-cu il təvəllüdlü Nəzərova Ləman Şahin qızı, 05.06.2001-ci il təvəllüdlü Nəzərova Orxan Şahin oğlu və 05.06.1980-cı il təvəllüdlü Nəzərova Samirə Rəsul qızının 19.02.2024-cü il tarixdə axşam saatlarında yaşadıqları ünvanda göbələkdən hazırlanmış yeməkdən zəhərlənmiş, 20.02.2024-cu il tarixdə, saat 09:30-da "Şirvan ŞMX" PHŞ-nin ACİL bölməsinə müraciət etmişlər.

Faktla bağlı Şirvan şəhər prokorurluğunda araşdırma aparılır.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

