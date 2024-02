Qrip ağırlaşmaları ciddi nəticələr yarada bilər - SN

Qrip ağırlaşmaları ciddi nəticələrə gətirib çıxara bilər. Vaxtında müalicə edilməzsə, pnevmaniya kəskin respirator xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis-eksperti, infeksionist Təyyar Eyvazov edib.

“Qripə yoluxma zamanı müalicə gecikdirilərsə, burun ciblərinin iltihabı, dəri zədələnməsi, bakterial infeksiyalara qədər ciddi vəziyyətə gətirib çıxara bilər. Bu zaman böyrəklərin iltihabı kimi ağır fəsadlaşmalar müşahidə edilə bilər”.

Gülbəniz Hüseynli

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.