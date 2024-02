Türkiyə nəhəngindən səs-küylü transfer - Lukaku qərarını verdi

"Roma" ulduz hücumçu Romelu Lukaku ilə bağlı qərarını verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Roma” “Çelsi”dən icarəyə götürdüyü Lukakunun xidmətində maraqlı deyil. İtalya mediasının məlumatına görə, “Roma” Romelu Lukakunu transfer etmək hüquqununda istifadə etməyəcək və o, mövsümün sonunda "Çelsi"yə qayıdacaq. İddialara görə, ulduz futbolçunu daha əvvəl gündəminə alan "Fənərbaxça" və "Qalatasaray" Lukakunu transfer etmək üçün yenidən hərəkətə keçib. Səudiyyə Ərəbistanından gələn təkliflərə məhəl qoymayan Lukaku Avropada futbol oynamaq istəyir.

Qeyd edək ki, "Çelsi"nin ötən mövsüm 40 milyon avro tələb etdiyi, lakin alıcı tapa bilmədiyi Romelu Lukakunun transfer qiymətində ciddi endirim edəcəyi bildirilir. “Roma” Lukakunu təqribən 6 milyon avro qarşılığında icarəyə götürüb. “Roma”nın heyətində 31 oyuna çıxan futbolçu 16 qol vurub, 2 məhsuldar ötürmə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.