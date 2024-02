Əməkdar məşqçi vəfat etdi

Ağırlıqqaldırma üzər tanınmış mütəxəssis, Əməkdar məşqçi, Fəxri Bədən Tərbiyəsi və İdman Xadimi Qubad Cəbrayılov dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Ağırlıqaldırma Federasiyasını rəsmi feysbuk səhifəsi məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Qubad Cəbrayılov 1939-cu il aprel ayının 15-də Masallı rayonunda anadan olub. Karyerası ərzində ağırlıqqaldırma üzrə yüngül çəkidə Respublika rekordçusu, çempionu və mükafatçısı olub, idman ustası normativini yerinə yetirib, Respublika yığma komandasının üzvü kimi müxtəlif miqyaslı yarışlarda Azərbaycanı təmsil edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.