Bu epizod Qurban Qurbanovu özündən çıxardı - VİDEO

UEFA Avropa Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyunu çərçivəsində keçirilən “Qarabağ” - “Braqa” matçının ikinci hissəsində gərgin anlar yaşanıb.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, Ağdam klubunun futbolçusu Elvin Cəfərquliyev matçın 56-cı dəqiqəsində ikinci sarı vərəqəni alaraq meydandan kənarlaşdırılıb.Hakimin bu qərarı futbolçu ilə yanaşı, Qurban Qurbanovun da etirazına səbəb olub. Hakimin qərarına etiraz edən Qurban Qurbanov da qarşısında sarı vərəqə görüb.

Həmin anın görüntülərini təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.