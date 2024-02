24 yaşlı qız 2500 AZN götürərək 15 yaşlı oğlanın yanına qaçıbmış - VİDEO

ARB telekanlında yayımlanan “Səni axtarıram” verilişində 24 yaşlı Seyidxanım adlı qız tapılaraq ailəsinə təhvil verilib.

Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, o, evdən 2500 AZN pul götürərək Türkiyəyə Engin adlı 15 yaşlı oğlanın yanına qaçıb. Seyidxanm uşaqlıq illərindən anası Kəmalə tərəfindən şiddətə məruz qaldığını bildirərək evdən qaçdığını deyib. O, Türkiyədə yaşadığı Engin adlı oğlanın anasının isə ona yaxşı baxdığını, əsl ana qayğısı göstərdiyini bildirib.

Seyidxanım anası ona şiddət göstərdiyi üçün ondan imtina etmək istədiyini də deyib.

O evdən apardığı 2500 AZN-i Enginin anasına verib. Baku.ws

