Bakıda 32 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb.

Metbuat.az APA-ya istinadən bildirir ki, 1992-ci il təvəllüdlü Rüstəm Əmircanov qonaq getdiyi Yasamal rayonu, K. Kazımzadə küçəsində yaşayış evinin hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.