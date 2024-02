Xorvatiyanın "Sofascora" portalı "Qarabağ" - "Braqa" matçından sonra futbolçuları bal sistemi ilə dəyərləndirib.

Metbuat.az BAKU.WS-ə istinadən xəbər verir ki, "Qarabağ"ın heyətində ən yüksək nəticəni Marko Yankoviç qazanıb.

Belə ki, futbolçunun dünənki əməyi 8,1 balla qiymətləndirilib. Nəriman Xəlilzadə 7,6 balla ikinci olub.

Növbəti sıraları 7,4 balla Mateus Silva və Andrey Lunyov tutub.

