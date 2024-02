Bakıda avtomobil qadın piyadanı vuraraq öldürüb.

Mətbuat.az xəbər verir ki, hadisə ötən gün paytaxtın Xətai rayonu ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, Asim Məmmədov idarə etdiyi "Mercedes C230" markalı avtomobillə yolu keçmək istəyən Sevda Sultanovanı vurub. Nəticədə piyada ölüb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.

