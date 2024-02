Ən romantik bürclər - Eşq həyatını onlarla yaşayın

Astroloqlara görə, bəzi bürclər şəxsi münasibətlərdə digərlərinə nisbətən daha romantik olurlar.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, astroloqlar Oğlaq, Dolça və Şir bürclərini daha romantik hesab edirlər.

Oğlaqlar yaradıcıdır, onlar ən bəsit prosesi belə yaradıcı və fərqli şəkildə təqdim etməyi xoşlayırlar. Bu da onları sevgi münasibətlərində arzulanan şəxs edir.

Dolça bürcləri hədiyyə verməyi, sürpriz etməyi sevirlər. Eşq həyatını "quru" yaşamaqdansa, müxtəlif çılğınlıqlar etmək onlar üçün daha idealdır. Xüsusən dolça qadınlar daha romantik olurlar.

Şir bürcü altında doğulanlar hər sahədə olduğu kimi, eşq həyatında da fərqli görünməyə çalışırlar. Romantik sözlər eşitməyi də, söyləməyi də sevirlər. Onlarla münasibət sizə yanlız xoş anlar qata bilər.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

