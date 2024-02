Türkiyəli müğənni Doğuş təcili xəstəxanaya çatdırılıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə türk mediası məlumat yayıb.

Məlumatda qeyd edilir ki, Doğuş xəstəxanada təcili əməliyyat olunmalı olduğunu öyrənib. Onun böyrəyində 12 santimetrlik bir kista aşkar edilib.

