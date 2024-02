APL-də daha iki turun proqramı bəlli oldu

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında daha iki turun oyun cədvəli məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb. Bildirilir ki, XXVI və XXVII turun görüşlərinin yeri və vaxtı dəqiqləşib.

Qarşılaşmalar müvafiq olaraq, martın 8-10-da və 15-17-də təşkil olunacaq.

Azərbaycan Premyer Liqası

XXVI

8 mart (cümə)

19:00. “Səbail” – “Sumqayıt”

“ASCO Arena”.

9 mart (şənbə)

15:00. “Kəpəz” – “Neftçi”

Tovuz şəhər stadionu,

17:30. “Sabah” – “Qəbələ”

“Bank Respublika Arena”.

10 mart (bazar)

15:30. “Turan Tovuz” – “Araz-Naxçıvan”

Tovuz şəhər stadionu.

18:00. “Qarabağ” – “Zirə”

Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu.

XXVII tur

15 mart (cümə)

19:00. “Neftçi” – “Səbail”

“Neftçi Arena”.

16 mart (şənbə)

16:00. “Zirə” – “Kəpəz”

Zirə İdman Kompleksinin stadionu.

18:30. “Araz-Naxçıvan” – “Qəbələ”

“Liv Bonadea Arena”.

17 mart (bazar)

16:00. “Turan Tovuz” – “Qarabağ”

Tovuz şəhər stadionu.

19:00. “Sumqayıt” – “Sabah”

M.Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu.

