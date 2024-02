SSRİ-nin keçmiş baş naziri vəfat etdi

SSRİ-nin keçmiş baş naziri Nikolay Rıjkov 95 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Federasiya Şurasının sədri Valentina Matvienko Telegram kanalında məlumat verib. Matvienko Rıjkovun ölümünün səbəblərini açıqlamayıb.

Xatırladaq ki, 2023-cü ilin oktyabrında Rıjkov 2003-cü ildən tutduğu Belqorod vilayətindən Federasiya Şurasının senatoru vəzifəsindən istefa verib.

Rıjkov 1985-ci ildən 1991-ci il yanvarın 14-dək SSRİ Nazirlər Sovetinin sədri olub. 1991-ci ildə Rıjkov RSFSR-in prezident seçkilərində iştirak etsə də, Boris Yeltsinə uduzaraq ikinci yeri tutub .

