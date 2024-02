Masallıda 16 yaşlı qızın 27 yaşlı kişiyə ərə verilməsi ilə bağlı yeni görüntülər ortaya çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sözügedən görüntülər Xəzər TV-də yayımlanan “Təsir dairəsi” verilişində yayımlanıb. Videoda 16 yaşlı qızın toy mərasimindən görüntülər əks olunub.

Oxu.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, 16 yaşlı F.H.-nın atası 2014-cü ildə həyat yoldaşını qətlə yetirib. Hazırda ata cəzaçəkmə müəssisəsindədir. Bu səbəbdən qız, onun bacısı, qardaşı babanın himayəsində böyüyüblər.

Ətraflı süjetdə:

