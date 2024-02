Futbol üzrə Türkiyə Kubokunda yarımfinala vəsiqə qazanan sonuncu komandanın adına aydınlıq gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Qalatasaray” doğma meydanda “Fatih Karagümrük”lə qarşılaşıb. Görüş qonaqların 2:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Hesabı 6-cı dəqiqədə Markos Vinisius Amaral Alves açıb. Matçın yekun nəticəsini 84-cü dəqiqədə Rian Mendes müəyyənləşdirib. “Fatih Karagümrük” növbəti mərhələdə “Trabzonspor”la, “Beşiktaş” isə “Ankaragücü” ilə qarşılaşacaq.

