Bəstələri ruha qida olsa da, canına dərman olmayan Cavanşir Quliyev başına gələn müəmmalı hadisə haqqında danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nadir xəstəlikdən əziyyət çəkən böyük sənətkar Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Türkiyədə xəstəxanaya yerləşdirilib. O, ürək daha sonra isə beyin əməliyyatı olunub.



“Mənim dövlətim, mənim hökumətim məni yenidən həyata gətirdi. Çünki şikəst qalma imkanım var idi”, – deyə Cavanşir Quliyev bildirib.

Daha ətraflı videoda:

