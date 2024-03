Bu bitki ürək xəstəlikləri riskini azaldır

Sağlamlığında problem olan çox insan adətən dərmanlarla müalicəyə üstünlük verir. Amma dərmandan daha çox effekt verən bitkilər də az deyil. Bu bitkilərdən biri də çobanyastığı çiçəyidir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən çobanyastığı bitkisinin faydalarını təqdim edir:

- Premenstrüel gərginlik sindromunun simptomlarını aradan qaldırır.

- Stress və narahatlığı azaldaraq sakitləşdirir.

- Çobanyastığı çayı daha rahat yatmağınıza kömək edir.

- Soyuqdəymə və öskürək üçün yaxşıdır.

- Boğazı yumşaldaraq boğaz ağrılarına yaxşı təsir göstərir.

- Ürək xəstəlikləri riskini azaldır.

- Şəkərli diabetin müalicəsində istifadə edilir.

- Ekzema və dəri problemlərini aradan qaldırır.

- Osteoporozun müalicəsində istehlak edilə bilər.

- Tərkibində xərçəng əleyhinə təsirli maddələr var.

- Çobanyastığı çayı mədə-bağırsaq sistemi spazmlarında, qazlarda, həzmsizlik və şişkinlikdə təsirlidir

- İltihab əleyhinə, antiallergik, mikrob əleyhinə və yara sağaldıcı təsirlərə malikdir.

- Çobanyastığı çayı dərini təmizləməkdə, sızanaqların əmələ gəlməsinin qarşısını almaqda və şişkinliyi aradan qaldırmaqda təsirlidir.

- Qıcıqlanmış bağırsaq sindromu, kramplar, həzmsizlik, qaz diareya və kolik əlamətlərini azalda bilər.

- Çobanyastığı çayı menstrual krampları aradan qaldırmağa kömək edir.

- O, həmçinin yüngül sakitləşdirici təsiri ilə körpənin rahat yatmasına kömək edir

- Faringit, tonzillit, laringit, ağız və boğaz selikli qişasının iltihabında qarqara kimi istifadə etmək ağrıları aradan qaldırır.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

