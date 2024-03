Komandada döyüşçü ruhunu qoruyub saxlamaq istəyirəm - Qurban Qurbanov

“Qarabağ”da döyüşçü ruhunu qoruyub saxlamaq istəyirəm.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri “Qarabağ FK – 30 mövsüm səfərdə” sənədli filminin təqdimat mərasimində klubun baş məşqçisi Qurban Qurbanov deyib.

“16 ildir “Qarabağ”dayam. Bir saat içində bu illəri, günləri yenidən yaşadım. Film çox yüksək səviyyədə hazırlanıb. Əziyyət çəkən hər kəsə təşəkkür edirəm. Biz hamımız doğru yolu göstərə bilərik. Amma onun icraçıları var. Bu gün bir daha əmin oldum ki, mənim çox güclü kollektivim, futbolçularım və döyüşçülərim var. İki gün əvvəl komanda ilə söhbətimiz oldu. Onlara Qarabağ barədə danışdım. Bizim hansı komandanı təmsil etdiyimizi söylədim. İnsanlar canlarından keçiblər, əziyyətlər çəkiblər”.

Ağdam təmsilçisinin çalışdırıcısı “komandada döyüşçü ruhunu daim qoruyub saxlamaq istədiyini” vurğulayıb:

“Bunu Ali Baş Komandanımız 44 günlük müharibə ərzində hər gün öz xalqına müraciətində bildirirdi. Hamımız bir olmuşduq. Sonda belə zəfər əldə etmişdik. Bütün vacib qarşılaşmalarda bu fikirlər oyunçulara çatdırılır. Dövlət səviyyəsində komandamız sevilir və dəyər verilir. Belə olanda bizim başqa çıxışımız yoxdur. Öz işimizlə məşğul olmalıyıq”.

Onun sözlərinə görə, “Qarabağ” etibarlı əllərdədir”:

“Güclü iş qrupumuz var. 15 il ərzində işlədiyim oyunçuların hamısının burada olmasını istərdim. Amma bu futbol həyatıdır. Komandanın qurulmasında Rəşad Sadıqovun da əməyi var”.

