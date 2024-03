“Qarabağda iş” adı altında saxta elan səhifələri paylaşılmağa başlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı ATV-də yayımlanan süjetdə bildirilib ki, dələduzluq edənlər saxta “iş elanları” saytı yaradaraq vətəndaşlardan qeydiyyat üçün 37 manat pul tələb edirlər.

Daha ətraflı videoda:

