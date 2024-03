Dünyaca məşhur amerikalı dizayner Ayris Apfel 102 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə onun sosial şəbəkə hesabında məlumat verilib.

O, Florisada dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.