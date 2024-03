Aparıcı Rövşanə Ağasəfqızının sosial şəbəkədə toy fotosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İnstaqramdakı şəxsi hesabından izləyiciləri ilə toy fotosunu paylaşan Ağasəfqızının yanında mərhum Xalq artisti İlhamə Quliyeva da yer alıb.

Aparıcı fotoya şərh olaraq "İlhamə xanımla pıçapıç... deyir, bəri dur, sözüm var..." qeyd edib. İzləyiciləri tərəfindən maraqla qarşılanan bu fotoya xoş təriflər yazılıb.

Həmin fotonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.