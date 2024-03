Bu bitki yaraları sağaldır, iltihabı yox edir, qızdırmanı salır

Civanpərçəmi (Boymadərən) bitkisi əsrlər boyu müxtəlif faydaları ilə qiymətləndirilən çox yönlü və faydalı bir bitkidir.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən civanpərçəminin bəzi faydalarını təqdim edir:

Yara sağalması: Civanpərçəmi (Boymadərən) bitkisi ənənəvi olaraq büzücü xüsusiyyətlərinə görə yaraların sağalmasını təşviq etmək və qanaxmanı azaltmaq üçün istifadə edilmişdir.

İltihab əleyhinə: Civanpərçəmi (Boymadərən) bitkisi iltihabı azaltmağa və narahatlığı aradan qaldırmağa kömək edən antiinflamatuar birləşmələri ehtiva edir.

Qızdırmanın azaldılması: Civanpərçəmi (Boymadərən) bitkisi tərləmə qabiliyyəti ilə tanınır ki, bu da qızdırmanı azaltmağa, soyuqdəymə və qrip əlamətlərini yüngülləşdirməyə kömək edir.

Həzm yardımı: Civanpərçəmi (Boymadərən) bitkisi həzmi stimullaşdırmaq, həzmi asanlaşdırmaq və şişkinliyi azaltmaq üçün istifadə edilə bilər.

Bitki mənşəli çay: Civanpərçəmi (Boymadərən) bitkisi, narahatlığı azaltmaq, həzmi yaxşılaşdırmaq və ümumi rifahı təşviq etmək də daxil olmaqla, müxtəlif sağlamlıq faydalarına malik olduğuna inanılan ətirli və yüngül acı bitki çayı kimi dəmlənə bilər.

Dəriyə qulluq: Civanpərçəmi (Boymadərən) bitkisi ekstraktları və efir yağları iltihab əleyhinə və büzücü xüsusiyyətlərinə görə dəriyə qulluq məhsullarında istifadə olunur. Onlar qıcıqlanmış dərini sakitləşdirməyə, qızartıları azaltmağa və dərini tonlamağa kömək edə bilər.

Kulinariya istifadələri: Civanpərçəmi (Boymadərən) bitkisinin yarpaqları və çiçəkləri kulinariya otu kimi istifadə edilə bilər. Onların bir az acı, dadı var və potensial sağlamlıq faydaları üçün salatlara, şorbalara və güveçlərə əlavə edilir.

Həşərat qovucu: Civanpərçəmi (Boymadərən) bitkisi həşəratları qovur, bu da zərərvericilərin qarşısını almaq və bitki sağlamlığını artırmaq üçün bağlara faydalıdır.

Boya bitkisi: Boymadərən müxtəlif sarı və yaşıl çalarları istehsal edən təbii boyalar yaratmaq üçün istifadə edilə bilər.

Ənənəvi tibb: Civanpərçəmi (Boymadərən) bitkisi ənənəvi tibbdə uzun bir tarixə malikdir və müxtəlif mədəniyyətlər onu menstrual problemləri idarə etmək, tənəffüs sağlamlığını dəstəkləmək və ümumi tonik kimi müxtəlif məqsədlər üçün istifadə etmişdir.

Qeyd etmək vacibdir ki, civanpərçəmi çoxsaylı potensial faydalar təqdim etsə də, ehtiyatla istifadə edilməlidir və onu dərman məqsədləri üçün istifadə etməzdən əvvəl, xüsusən hamiləsinizsə, həkimlə məsləhətləşmək vacibdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.