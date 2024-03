ARB-də yayımlanan "Elgizlə izlə" proqramında gərgin anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, verilişin aparıcısı Elgiz Əkbər tamaşaçını studiyadan qovub. Anidən ayağa qalxan bir tamaşaçı mahnı oxumağa başlayıb. Buna əsəbiləşən Elgiz Əkbər həmin şəxsin studiyadan çıxardılmasını tələb edib:

"Allah köməyin olsun, get, get. Aparın bunu, çıxardın buradan".



Həmin videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.