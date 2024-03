Lənkəran Dövlət Universitetinin nəzdində Sosial və Aqrar-Texnoloji Kollecin “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisasının IV kurs tələbəsi Əliyeva Rəqsanə Aydın qızı uzun sürən xəstəlikdən dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər veriri ki, bu barədə kollec məlumat yayıb.

Həmin tələbənin görüntüsünü təqdim edirik:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

