"Bayer Leverkuzen"li futbolçu "Qarabağ"ın gücündən danışdı

"Qarabağ"la səfər matçımız mütləq gərgin olacaq. Biz artıq bunu bir dəfə görmüşük. Ona görə də bilirik ki, Bakıdakı oyun asan keçməyəcək".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri "Bayer"in (Almaniya) vitse-kapitanı Conatan Ta UEFA Avropa Liqasının 1/8 finalında "Qarabağ"la keçiriləcək oyun haqda danışarkən deyib.Almaniya millisinin də üzvü olan müdafiəçi Ağdam klubunun asan rəqib olmadığını bildirib: "Qarabağ" çox məşhur komanda olmaya bilər, amma elə komandadır ki, onları qiymətləndirməyə bilmərik. Nə yaxşı ki, bizim onlara qarşı oyun təcrübəmiz var".

Qeyd edək ki, "Bayer"lə "Qarabağ" arasında ilk oyun martın 7-də Bakıda olacaq və saat 21:45-də başlayacaq. Cavab matçı isə martın 14-də Leverkuzendə keçiriləcək.

