Azərbaycan parateakvondoçusu Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçiriləcək Avropa Olimpiya Təsnifat Turnirində iştirak edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, baş məşqçi Fərid Tağızadə “Paris-2024” Yay Paralimpiya Oyunlarına lisenziya uğrunda mübarizədə Röyalə Fətəliyevaya şans verəcək.

O, K44 kateqoriyası üzrə 52 kiloqram çəkidə dayanq üzərinə çıxacaq.

Yarışa martın 8-də start veriləcək.

