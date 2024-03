Xalq artisti Fəxrəddin Manafov uzun müddət sonra görüntülənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi avtomobil brendlərindən birinin təqdimatına qatılıb. Gecədə Əməkdar artist Sənubər İsgəndərli də iştirak edib.

Tədbiri boyu birlikdə söhbət edən kino və teatr ulduzları avtomobilə baxış da keçirib. Onların bu halları Olay.az-ın obyektivinə tuş gəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.