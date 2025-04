Mourinyoya sərt cəza - Mövsüm yekunlaşa bilər

Türkiyə Kubokunun 1/4 final mərhələsində keçirilən "Fənərbaxça" - “Qalatasaray" matçından sonra Okan Burukun burnunu sıxan Joze Mourinyo sərt cəza ala bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mourinyo Burukun burnunu sıxandan sonra qırmızı vərəqə alıb. Peşəkar Futbol İntizam Şurasında onun barəsində araşdırma aparılacağı bəyan edilir. Məlumata görə, Mourinyonun hərəkəti idmana yaraşmayan hərəkət kimi qəbul edilərsə ona 1-3, "hücum" hesab edilərsə 5-10 oyunluq cəza və ya 45-90 günlük diskvalifikasiya verilə bilər.

Qeyd edək ki, “Qalatasaray"ın 2-1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşan oyundan sonra Joze Mourinyo Okan Burukun sıxıb. Bu zaman Okan Buruk yerə yıxılıb və Fernando Muslera müdaxilə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.