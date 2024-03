Rafael İskəndərovun anası bu tanınmış şəxsin müəlliməsi imiş - FOTO

Əməkdar artist Rafael İskəndərov “Səma ilə görüş” filminin qala gecəsində anasını aktyor İlkin Həsəni ilə görüşdürüb.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən xəbər verir ki, onun anası məktəbdə Həsəninin riyaziyyat müəllimi olub. “İllər sonra anam məktəbdə riyaziyyatdan dərs dediyi şagirdi İlkinlə görüşdü”, - deyə, İskəndərov paylaşımında yazıb.

İlkin Həsəni Əməkdar artistin paylaşımına “Zariya mülliməm. Allah cansağlığı versin. 98-99-cu illərdə bu xanımın sayəsində bütün sinfimiz “Bala Başa Bəla” teletamaşasını əzbər bilirdi” şərhini yazıb.

