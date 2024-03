XXVI turun təyinatları açıqlandı

Azərbaycan Premyer Liqasında XXVI turun təyinatları açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, AFFA Hakimlər Komitəsi martın 8-10-u aralığında keçiriləcək matçları idarə edəcək referiləri müəyyənləşdirib.



Komitə bu dəfə Tural Qurbanov, Rəvan Həmzəzadə, İnqilab Məmmədov, Rəşad Əhmədov və Əliyar Ağayeva etibar edib.

Azərbaycan Premyer Liqası

XXVI tur

8 mart

19:00. “Səbail” – “Sumqayıt”

Hakimlər: Tural Qurbanov, Elşad Abdullayev, Zöhrab Abbasov, Fərid Hacıyev.

VAR: Rauf Allahverdiyev.

AVAR: Pərvin Talıbov.

Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.

AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov.

“ASCO Arena”

9 mart

15:00. “Kəpəz” – “Neftçi”

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Teymur Teymurov, Nicat İsmayıllı.

Hakim-inspektor: Barış Şimşək.

AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov.

Tovuz şəhər stadionu

17:30. “Sabah” – “Qəbələ”

Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Rəhman İmami, Şirmamed Mamedov, Əli Əliyev.

Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

AFFA nümayəndəsi: Zümrüd Ağayeva.

“Bank Respublika Arena”

10 mart

15:30. “Turan Tovuz” – “Araz-Naxçıvan”

Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Müslüm Əliyev, Eyyub İbrahimov, Kamranbəy Rəhimov.

Hakim-inspektor: Babək Quliyev.

AFFA nümayəndəsi: İlham Əliyev.

Tovuz şəhər stadionu

18:00. “Qarabağ”– “Zirə”

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Akif Əmirəli, Zeynal Zeynalov, Kamal Umudlu.

Hakim-inspektor: Anar Salmanov.

AFFA nümayəndəsi: Nəriman Axundov.

Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu

